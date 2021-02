Hogwarts Legacy: il forum ResetEra banna il gioco dai thread

Durante il PlayStation 5 showcase dello scorso settembre, uno dei titoli che aveva riscosso maggiore interesse era stato Hogwarts Legacy, gioco tratto dalla saga di Harry Potter di J.K. Rowling. La scrittrice è stata accusata tra il 2019 e lo scorso anno di transfobia per alcune sue affermazioni. Cosa che ha fatto prendere le distanze dalle sue opinioni anche da alcuni attori della saga (come Daniele Redcliff ed Emma Watson) e dalla stessa Warner Bros. tanto che la Rowling non è stata coinvolta nel gioco.

Distanze prese anche da ResetEra, uno dei più noti forum di videogiochi. Già da tempo spiccava il thread contro contro la Rowling, definita“odiosa bigotta” e, stando ad una ricerca, con annesso tweet, del giornalista di Bloomberg Jason Schreier, “ResetEra, uno dei più grandi forum di videogiochi, sta emanando “un divieto totale di discussioni per i media promozionali” dal nuovo gioco di Harry Potter sulla scia delle visioni transfobiche di JK Rowling e della recente scoperta che uno dei lead designer del gioco è favorevole al Gamergate“.

Il Gamergate fù una controversa campagna di molestie incentrata su sessismo e progressismo esplosa nel 2013 contro la sviluppatrice Zoë Quinn.

Qui sotto potete infatti vedere il tweet di Schreier, che cita un’informazione dello staff di ResetEra, in cui viene fatto sapere che, per la prima volta, viene presa una decisione tale all’interno del forum. Il lead designer è Troy Leavitt, accusato, su questo thread, di fare video anti-femministi e pro-Gamergate. Il divieto di pubblicizzare Hogwarts Legacy rimarrà nel forum a meno di importanti sviluppi sulla controversia.

ResetEra, one of the largest video game forums, is enacting "a total ban on threads for promotional media" from the new Harry Potter game in the wake of JK Rowling's transphobic views and the recent discovery that one of the game's lead designers is a pro-Gamergate YouTuber pic.twitter.com/D5Wpoi4WpM — Jason Schreier (@jasonschreier) February 24, 2021

Qui la traduzione del messaggio:

Quindi questa è una situazione davvero terribile in cui sia il creatore dell’IP che un senior producer del gioco hanno visioni bigotte impenitenti.

Il team ne ha discusso a lungo e di conseguenza abbiamo deciso di implementare un divieto totale di thread per i media promozionali per il gioco. Ciò significa che non ci saranno thread per trailer o annunci ufficiali, nessun hype thread, nessuno spezzoni .Questo bandisce funzionalmente quasi tutti i thread che portano al rilascio, a meno che non ci siano nuovi importanti sviluppi sulla controversia o qualcosa del genere.

Questa è la prima volta che facciamo qualcosa di simile e lo consideriamo un caso davvero eccezionale. Non è solo un game designer bigotto che ha fatto la differenza qui. La portata e l’influenza di JK Rowling, quanto sia strettamente legata all’IP Harry Potter, e ciò che sceglie di fare con quel potere, è un problema unico in cima a quest’ultima controversia.

Rivedremo se avere un OT molto più vicino all’uscita del gioco. Imparando da ciò che è successo con Cyberpunk, se ci sarà un OT, avrà un OP di solo testo creato dallo staff che espone la controversia con il gioco e la IP. La ragione principale per avere un OT è la stessa che abbiamo articolato prima: una parte minore degli utenti vogliono uno spazio per discutere i contenuti del gioco in cui non vengano rimproverati di bigottisimo.

Per ora, però, sicuramente non saremo una piattaforma per il marketing. Se vedi dei thread con quella roba, segnalali. Se non sei sicuro di un thread che desideri pubblicare, contatta prima lo staff per verificarlo prima di crearlo.