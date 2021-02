NieR Replicant ver.1.22474487139: nuovo trailer e screenshot

Il publisher Square Enix e lo sviluppatore Toylogic hanno fatto uscire un nuovo trailer e dei nuovi screenshot per NieR Replicant ver.1.22474487139.

NieR Replicant ver.1.22474487139 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 22 aprile 2021 in Giappone e Asia, per poi uscire in tutto il mondo il 23 aprile su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Pochi giorni fa erano stati mostrati i requisiti per la versione PC.

Qui sotto potete vedere il trailer, dal titolo “Attract”, e sotto ancora le quattro immagini.