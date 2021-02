Hardware: Warner al lavoro su un film?

Hardware sta per arrivare in versione live-action? E’ quello che suggerisce un nuovo rumor – precisiamo: tutt’altro che confermato, quindi consigliamo come sempre di prendere con le ‘pinze’ ciò che segue – lanciato da Full Circle of Cinema e dallo scooper Daniel Richtman. Stando ad entrambe le fonti, la Warner Bros. avrebbe messo in cantiere un progetto live-action dedicato al personaggio anche se non è chiaro se per un film cinematografico, una serie tv oppure un film destinato alla piattaforma digitale HBO Max.

Hardware è un personaggio, sicuramente, sconosciuto ai più. Il personaggio della DC Comics ha debuttato nei fumetti proprio su una testata tutta sua del febbraio 1993, ma sotto l’etichetta Milestone Comics. Creato da Dwayne McDuffie e da Denys Cowan, il personaggio è, in realtà, Curtis ‘Curt’ Metcalf è un geniale inventore che, nella sua identità da supereroe, utilizza vari gadget high-tech per combattere il crimine organizzato. In seguito alla morte di Darkseid, Metcalf – come altre proprietà della Milestone – sono state ufficializzate all’interno del vasto Universo DC Comics.

Hardware è solo l’ultimo dei progetti rumoreggiati su cui la Warner Bros. starebbe lavorando. Infatti si è già citato il personaggio di Static Shock per un progetto prodotto da Michael B. Jordan ed un possibile film dedicato ad Icon. Per ora non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito e scoprire se tale rumor troverà conferme o eventuali smentite. Noi tenteremo di aggiornarvi.