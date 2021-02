Returnal: pubblicato un nuovo trailer su Atropos

Sul canale YouTube di PlayStation è stato pubblicato un nuovo filmato di Returnal, action/horror in sviluppo da parte di Housemarque, in arrivo come esclusiva su PlayStation 5 il 30 aprile.

Il nuovo filmato, che potete vedere qui sotto, mostra il mutevole paesaggio di Atropos, con le ansie e le paure della protagonista Selene. Recentemente era stato invece fatto uscire un video che svela le potenzialità del DualSense all’interno del gioco.

Questa la descrizione di Returnal sul PlayStation Store:

ROMPI IL CERCHIO

Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve combattere con ogni energia per sopravvivere. Ripetutamente sconfitta, ogni volta è costretta a ricominciare il suo viaggio dal principio.

In questo sparatutto roguelike, il pianeta e il tuo equipaggiamento cambiano a ogni nuovo ciclo, costringendoti ad adattare lo stile di gioco e ad affrontare sfide sempre diverse.

Affronta i nemici in battaglie all’ultimo proiettile.

Sfrutta le tecnologie aliene per migliorare le tue abilità.

Crea un legame con il pianeta e ricostruisci la storia di Selene.