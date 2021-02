Star Wars Republic Commando: annunciata la data d’uscita per PS4 e Switch

Star Wars Republic Commando, perla già pubblicata nel lontano 2005 su PC (ora disponibile tramite Steam) e Xbox, è un FPS diverso dal solito, almeno per i tempi d’oggi. Aspyr Media ha annunciato che la produzione sta per fare il suo approdo anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch, come un rumor suggeriva in precedenza.

Il publisher ha inoltre ufficializzato la finestra di lancio nel mese d’aprile. Al momento, manca una dichiarazione in merito alle recenti piattaforme targate Microsoft, il ché suona un po’ strano visto che, all’epoca, uscì come esclusiva Xbox. Da tenere presente comunque che può girare sulle piattaforme Microsoft tramite la retrocompatibilità.

La data d’uscita di Star Wars Republic Commando è fissata al 6 aprile e costerà circa €15. Un ottimo prezzo per un titolo del genere. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere! Intanto, vi lasciamo al trailer d’annuncio ufficiale che trovate in calce.