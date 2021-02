Minecraft Dungeons: disponibile Flames of the Nether

Come annunciato a inizio mese, da oggi 24 febbraio è disponibile Flames of the Nether, nuovo DLC di Minecraft Dungeons. Il contenuto è il secondo di quattro del season pass, che segue Howling Peaks. Insieme al DLC arriva anche un aggiornamento gratuito. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del contenuto aggiuntivo sul sito ufficiale:

Minecraft Dungeons si sta dirigendo verso il Nether! Questo DLC è pieno di nuovi contenuti per coloro che sono abbastanza coraggiosi da affrontare le sfide più grandi finora. Ottieni subito Flames of the Nether e non perdere tutte le funzionalità più interessanti connuove missioni, equipaggiamento, mob e cosmetici.

Il DLC Flames of the Nether include:

Sei nuove missioni Nether

Elimina nuovi nemici dal Nether

Nuove armi, equipaggiamento e artefatti

Due nuove skin e un cucciolo di Ghast

Questa la descrizione del gioco:

Fatti strada attraverso un nuovissimo gioco di azione e avventura, ispirato ai classici dungeon crawler e ambientato nell’universo di Minecraft! Possono giocare assieme fino a quattro amici oppure puoi sfidare i sotterranei da solo. Esplora i livelli ricchi di azione e pieni di tesori nella tua missione di sconfiggere il malvagio Arch-Illager!