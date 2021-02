Halo Infinite: aiuto nello sviluppo da parte di The Coalition

Non è assolutamente raro vedere diverse software house lavorare ad un unico progetto, cercando di aiutarsi a vicenda per incrementare gli sforzi dello sviluppo e diminuire il peso dello stesso e, a quanto pare, anche Halo Infinite è entrato nella cerchia di questo tipico movimento, con l’appoggio a 343i da parte del team di sviluppo della serie Gears, The Coalition.

Sebbene tale informazione non è stata ufficializzata da nessuna delle parti, un utente di Twitter ha postato un’interessante immagine che sembra esser la prova dell’affermazione scritta sopra. Entrando più nel dettaglio, l’immagine è stata presa dai profili LinkedIn del Level Artist di The Coalition, Adam Bodden, e Hugo Gutierrez Mares, VFX Artist del medesimo team. Quest’ultimo in particolare, pare abbia lavorato alla campagna single player dell’ultimo titolo della saga e alle sue cinematiche.

Interessante notare come, almeno per questi due nomi, l’aiuto sia arrivato principalmente al comparto giocatore singolo, ancora stipite di Halo Infinite e d’importanza fondamentale per 343 Industries.