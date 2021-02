Outriders: tutte le novità dal quinto Broadcast

Dopo svariati rinvii, ecco che la creazione targata People Can Fly, appoggiata da Square Enix, Outriders, torna a farsi vedere. Le informazioni giunte fino ad oggi sono ormai innumerevoli e, ciò che più manca adesso è sicuramente la presentazione in dettaglio per quanto riguarda la demo.

Difatti, questo quinto Broadcast è dedicato alla versione di prova del looter-shooter in arrivo su tutte le maggiori console. Vediamo dunque le specifiche che interesseranno tutti coloro che metteranno mano alla demo.

Le informazioni corrispondono a quelle che vi abbiamo già fornito qui, ma teniamo comunque a ribadirvi il tutto in via ufficiale. Disponibile da domani 25 febbraio per PC tramite Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, la versione prova consentirà di giocare da soli o con altri tre amici. Sarà possibile trasferire i salvataggi alla versione finale, ma salvataggi di cosa esattamente?

L’intero primo capitolo sarà giocabile, con circa tre ore di contenuti disponibili per un’idea chiara del tutto. Le classi saranno tutte e quattro giocabili, con la possibilità di testare le maggiori abilità. Non vi preoccupate degli spoiler qualora giocaste in multiplayer matchmaking (cross-platform disponibile), il gioco vi avvertirà prima di entrare.

Saranno disponibili le missioni secondarie, oltre alla campagna principale ma attenzione: alcune missioni saranno sbloccate solo dopo il superamento di determinati punti. Inoltre, ha fatto luce, seppur poca, sui processi di crafting e gestione dell’inventario che ci saranno in questa versione di prova.

Sarà ovviamente disponibile la personalizzazione dei propri personaggi, modificabili inoltre anche dopo la creazione iniziale. Cosa non da poco è, infine, la possibilità di cambiare i poteri disponibili in qualunque momento, così da provarli con comodo e senza troppi caricamenti o playthrough in più.

Soffermandosi sulla versione PC, People Can Fly ha fatto luce su alcune caratteristiche. Dalle fondamenta ai miglioramenti generici. Questa parte del video è quasi interamente dedicata alle feature grafiche della produzione, con test fatti su PC di tutte le fasce supportate. Si parla poi di keybinding, lingue disponibili e Quality of Life Improvements. Insomma, si può dire che il team abbia risposto più che esaustivamente alle domande di tutti i giocatori PC.

People Can Fly, infine, ha ricordato l’aggiornamento gratuito da old-gen a next-gen. GamesVillage vi ricorda invece che l’opera sarà disponibile a partire dal giorno 1 aprile ma intanto diteci: cosa ne pensate di Outriders? Proverete la demo a partire da domani? Fatecelo sapere! Intanto, qui troverete l’intero Broadcast trasmesso tramite il canale ufficiale YouTube.