Anthem Next: BioWare ha cancellato il progetto!

Non si può certo dire che Anthem sia stato il progetto meglio riuscito della storia di BioWare. Il titolo action RPG uscito nel 2019 ha avuto un’accoglienza men che tiepida da parte della platea dei videogiocatori e degli aficionados della software house canadese, senza mai riuscire a fare breccia nei cuori dei fan. Le critiche erano state tantissime, e infine EA, in accordo con lo studio di sviluppo, aveva deciso per un rifacimento da zero dell’intero titolo: Anthem Next.

Oggi però, con un comunicato a firma di Christian Dailey (executive producer della software house) diffuso attraverso i propri canali ufficiali, BioWare ha annunciato la cancellazione di questo progetto, assicurando però che continuerà a fornire il supporto e il live service per Anthem:

“Amici,

Con spirito di trasparenza e in modo definitivo, volevamo condividere con voi la difficile decisione di fermare il lavoro di sviluppo su Anthem (aka Anthem Next). Comunque continueremo ad tenere vivo il lie service del gioco per come esiste oggi.

Fin dal lancio di Anthem,il team ha lavorato duro per migliorare continuamente il gioco, rilasciando molti update che hanno portato con loro una gran varietà di migliorie e hanno introddotto nuovi contenuti giocabili.Verso la fine del 2019 abbiamo aumentato quello sforzo, iniziando a lavorare a una fondamentale ristrutturazione del gioco.

Durante lo sviluppo abbiamo fornito degli aggiornamenti, ivelando parte del lavoro del team attraverso post sul blog, e discussioni con voi sui social media, edè stato di grande ispirazione per noi vedere i vostri feedback e le reazioni positive. Sono stato incredibilmente fiero del lavoro che il team aveva fatto, ed emozionato di vedere e giocare ogni nuova forma di questa esperienza.

Ma il 2020 èstato un anno come mai nessuno, e mentre continuiamo a fare pogressi su tutti i nostri progetti in BioWare, lavorare da casa durante la pandemia ha avuto un impatto sulla nostra produttività, e non tuttociò che avevamo pianificato prima del Covid-19 potrà essere portato a compimento senza imporre un forte stress al nostro team.

So che questo sarà frustrante per la community di Anthem, che era emozionata di vedere i miglioramenti sui quali avevamo lavorato. Anche per il team che stava facendo un lavoro brillante è così. E per me personalmente. Anthem è ciò che mi ha portato in BioWare, e gli ulimi due anni sono stati una delle esperienze più intense e fruttuose della mia carriera.

Lo sviluppo di videogame è duro. Decisioni come questa non sono facili. Per andare avanti dovremo concentrare i nostri sforzi sui prossimi titoli di Dragon Age e Mass Effect, continuando a portare update di qualità su Star Wars The Old Republic.

Alla community di Anthem, grazie per la vostra passione e creatività. I vostri feedback e i suggerimenti aiuteranno di certo a dar forma alla direzione che il team prenderà e, nota personale, la vostra gentilezza e l’incoraggiamento sono stati fondamentali in quest’ultimo anno.”