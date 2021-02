Dark Moonlight: arriva un nuovo survival horror per PC

Uno dei generi più praticati recentemente nell’industria videoludica è senza dubbio quello del survival horror. Sono tantissimi ormai i titoli che si avvalgono di atmosfere cupe e spaventose e di mostri inenarrabili per terrorizzare e al tempo stesso tenere incollati alla console o al PC i giocatori. In questo senso Dark Moonlight è l’ultimo di una lunga serie di titoli ambiziosi.

Annunciato oggi dal publisher Black Rose Projects e in sviluppo presso Silent Bear Studio, Dark Moonlight sarà un survival horror dalle atmosfere parzialmente ispirate a Black Mirror e ambientato in un prossimo futuro. Nei panni di Dave Kellerman, un uomo affetto da varie gravi fobie, preparatevi a subire dei trattamenti psichiatrici innovativi che si riveleranno molto meno miracolosi di quanto non promettessero.

Dopo essersi offerto come cavia per questo nuovo procedimento infatti, Dave si troverà catapultato in un altro mondo, in cui dovrà necessariamente accantonare la sue paure se vorrà sopravvivere. Preparatevi ai tantissimi rompicapo da risolvere, che vi saranno utili a trovare nuovo equipaggiamento, che sarà il vostro unico modo per sopravvivere. Sarete in grado di superare tutti i mostri demoniaci che vi troverete di fronte grazie alle poche armi di fortuna che avrete a disposizione?

Dark Moonlight arriverà su PC via Steam, anche se il publisher e il developer non hanno ancora condiviso una data d’uscita ufficiale.