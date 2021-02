Marvel Studios: Feige svela nuovi dettagli

I Marvel Studios sono lanciatissimi nella loro Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e, dopo WandaVision, debutterà a marzo l’atteso The Falcon and the Winter Soldier. Oggi è stato svelato anche il titolo del nuovo film su Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, in arrivo a dicembre nelle sale cinematografiche. Ora Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha fornito (tramite ScreenRant) alcuni nuovi dettagli sui vari progetti:

Una seconda stagione per WandaVision? Feige: “sono stato per così tanto tempo alla Marvel per dire un secco no o un convinto sì a qualsiasi cosa, anche ad una seconda stagione di WandaVision. Il bello del MCU è il crossover tra film e serie tv. A volte una serie ottiene una seconda stagione, altre volte c’è un crossover con un film e poi torna per una seconda stagione.”

Feige ha confermato che l’idea di includere Evan Peters in WandaVision è stata presa “quasi all’inizio” dello sviluppo

Sul potenziale ritorno dei personaggi della Marvel Television nel Marvel Cinematic Universe: “penso potremmo utilizzarli… credo che molti di questi personaggi siano tornati da noi. Non sono sicuro ancora dei dettagli di quei contratti. Ma forse un giorno…

Il presidente ha già chiarito che alcune serie tv avranno più stagioni, altre no

Kevin Feige ha confermato che, al momento, oltre a Deadpool 3, i Marvel Studios non hanno piani per realizzare ulteriori film vietati ai minori. Ha aggiunto che se, in futuro, qualcuno svilupperà una storia che ha senso distribuire con il rating R allora sarà fatto.