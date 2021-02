L’attacco dei giganti: rivelato il titolo del season finale

Con l’uscita dell’undicesimo episodio, manca davvero poco alla conclusione della quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti, l’adattamento anime del manga dark fantasy di Hajime Isayama che tanto successo ha riscosso a livello globale. Di recente ci sono state molte speculazioni sulle possibilità che la serie (che conterà soltanto 16 episodi) non riuscità a coprire l’intero arco narrativo finale del manga, e per questo i fan si sono sbizzarriti a elaborare ipotesi su come lo studio d’animazione MAPPA intenda concludere l’adattamento.

Un dettaglio sarebbe emerso online a confermare che la serie animata non raggiungerà l’agognato finale entro i prossimi cinque episodi. Secondo l’utente Twitter @Dacsubs infatti, l’episodio 16, il season finale di questa quarta stagione, si intitolerà Cielo e Terra, un titolo che sembra avvicinarsi molto a quello del capitolo 135 del manga (La battaglia tra Cielo e Terra). Tuttavia bisogna notare che, nell’ultimo episodio, è stato appena adattato il capitolo 110, e che sono ancora moltissimi gli avvenimenti che devono accadere per arrivare a quel punto del manga.

Si tratterebbe dunque di una accelerazione eccessiva, che lascerebbe troppi elementi in sospeso e non renderebbe giustizia alla serie di Hajime Isayama. Ma allora come si concluderà la quarta stagione de L’attacco dei giganti? Per il momento, senza un annuncio ufficiale è difficile dirlo: prima della premiere della serie sembrava che Netflix si fosse lasciata scappare un dettaglio importante in Giappone, anticipando ai suoi utenti, tra i programmi in arrivo sulla piattaforma, la prima parta dell’ultima stagione dell’opera. Si potrebbe dunque pensare a una pausa dopo il sedicesimo episodio, con la seconda parte dell’ultima stagione pronta a fare il suo esordio in autunno, dopo la conclusione del manga.

D’altra parte qualcuno ha anche ipotizzato che L’attacco dei giganti possa concludersi con un lungometraggio che, un po’ come ha fatto Demon Slayer Mugen Train, copra gli eventi di un intero arco narrativo, l’ultimo. Per il momento però MAPPA non ha ancora rotto il silenzio sulla questione. Per scoprire tutte le novità su L’attacco dei giganti continuate a seguirci!