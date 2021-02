Destruction AllStars è in arrivo anche in edizione retail e a prezzo pieno?

Destruction AllStars (qui la nostra recensione del gioco) era uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, ma il gioco di Lucid Games è stato pubblicato a febbraio 2021 come parte della Instant Gaming Collection di PlayStation Plus e dunque, scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio di Sony Interactive Entertainment. Questo sarà possibile anche a marzo 2021, dato che il racing-survival verrà offerto sul PlayStation Plus fino al 5 aprile 2021.

Su Amazon Italia però è possibile pre-ordinare (non sempre) l’edizione fisica di Destruction AllStars, con tanto di prezzo impostato a 80.99 euro (anche se scontato a 75.32 euro) e data d’uscita fissata per domani, venerdì 26 febbraio. Come ben sappiamo, anche a novembre 2021 il prezzo impostato da Sony per il gioco era pari a 80.99 euro, ossia il nuovo prezzo per i titoli AAA esclusivi per PS5. Ma in questo caso, almeno fino al 5 aprile nessuno sano di mente deciderebbe di comprare un titolo ottenibile senza alcun esborso economico e che comunque richiede il PS Plus per poter accedere alla componente multiplayer. Ma cosa accadrà da aprile in avanti? Il suo prezzo verrà confermato a 80 euro, oppure il publisher deciderà di introdurlo nel mercato fisico con un prezzo più avvicinabile?

Va comunque specificato che in questo momento il titolo risulta essere non disponibile per l’acquisto (ieri lo era invece) e dunque, è meglio specificare che potrebbe trattarsi di un semplice place-holder in attesa di una data d’uscita ben specifica sul mercato fisico.