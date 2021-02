Bethesda affronta una causa legale riguardo il Season Pass di Fallout 4

Bethesda e la società madre Zenimax Media stanno affrontando una causa legale collettiva riguardante il DLC di Fallout 4, che è attualmente in corso. L’azione è iniziata nel 2019 e ruota attorno al Season Pass di Fallout 4, venduto prima dell’uscita del gioco con la seguente promessa:

Per premiare i nostri fan più fedeli, questa volta offriremo un Season Pass che ti farà ottenere tutto il DLC di Fallout 4 che abbiamo mai fatto per soli $ 30 […] In base a quello che abbiamo fatto per Oblivion, Fallout 3 e Skyrim, sappiamo che varrà almeno $ 40, e se ne facciamo di più, otterrai tutto con il Season Pass.

Fallout 4 è stato lanciato con il Season Pass nel 2015 con grande successo commerciale, ma nel 2016 Bethesda ha aumentato il prezzo del Season Pass a $ 50 e nel 2017, ha annunciato il lancio del Bethesda Creation Club, una raccolta di contenuti completamente nuovi sia per Fallout 4 che per Skyrim. Il contenuto del Creation Club non era incluso nel Season Pass di Fallout 4. La causa accusa Bethesda di una serie di comportamenti tra cui violazione del contratto, arricchimento ingiusto, inganno o frode, occultamento fraudolento e false dichiarazioni per negligenza, tra le altre cose. Tutto questo ovviamente arriva poco dopo che Microsoft ha pagato $ 7,5 miliardi per Zenimax Media alla fine dell’anno scorso , il che aggiunge un’ulteriore complicazione in termini di quale azienda potrebbe essere in ultima analisi responsabile.

Non è chiaro se questo andrà in giudizio o sarà risolto, anche se le recenti richieste del tribunale del Maryland sulla causa originale mostrano che ha ordinato una conferenza di risoluzione a dicembre e quando questa causa collettiva è stata improvvisamente pubblicizzata è sembrata una mossa sospetta. In ogni caso, qualunque sarà l’esito della causa, è una lezione per Bethesda che dovrà stare più attenta alle sue promesse.