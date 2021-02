PUBG New State: annunciato il nuovo battle royale di PUBG Studio

KRAFTON ha presentato oggi PUBG New State, il nuovissimo titolo battle Royale, sviluppato in collaborazione da PUBG Studio, pionieri del genere e creatori di PUBG, il titolo verrà lanciato come esperienza free-to-play su Android e iOS nel 2021. I giocatori possono ottenere le informazioni aggiornate sul gioco pre-registrandosi oggi su Google Play, con i preordini sull’App Store in arrivo in un secondo momento. La pre-registrazione su Android non comprende i seguenti paesi: Cina, India e Vietnam.

Ottimizzato per il gioco su dispositivi mobile, PUBG New State offrirà la completa esperienza battle Royale direttamente nelle mani dei giocatori. Sfruttando la dinamica di scontri a fuoco tra le migliori nella propria categoria e resa popolare dall’originale gioco PUBG, i giocatori possono aspettarsi la stessa esperienza di combattimento: facile da imparare, ma difficile da padroneggiare. Inoltre, grazie alla sua tecnologia di rendering Global Illumination all’avanguardia, il titolo presenta una grafica che spinge i limiti di gioco su dispositivi mobile in modo che i giocatori possano immergersi in un’esperienza di battaglia realistica e intensa, ma soprattutto stabile e fluida.

Oltre a sfruttare l’esperienza di gioco originale ereditata da PUBG che i fan hanno imparato ad amare, PUBG New State aggiunge diverse nuove funzionalità che evolvono il genere. Con una nuova funzione di personalizzazione delle armi nel gioco, i giocatori possono ottenere kit di personalizzazione per creare varie armi. Questi kit trasformeranno le armi in modi diversi, ad esempio migliorandone le prestazioni, aggiungendo la possibilità di selezionare la modalità di fuoco o rendendo disponibili accessori quali il lanciagranate. I giocatori potranno inoltre beneficiare di una varietà di altre nuove funzionalità, tra cui capriole da combattimento, droni e uno scudo balistico futuristico. Infine, i giocatori potranno esplorare enormi open world 8×8 con una varietà di nuovi veicoli.

Il titolo è ambientato nel 2051, a distanza di anni dal gioco originale. In questo prossimo futuro, i giocatori entreranno in un nuovissimo campo di battaglia denominato TROI, dove avranno modo di scoprire in che modo è cambiato l’universo di PUBG. Il campo di battaglia presenta molteplici punti di riferimento con caratteristiche distinte, dando ai giocatori la possibilità di esplorare un ambiente unico che presenta oggetti interattivi e aiutandoli a trovare nuovi modi e strategie per avere la meglio sui propri avversari. PUBG ha venduto oltre 70 milioni di copie, rendendolo uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi. Dal suo lancio nel 2017, PUBG ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui sette Guinness dei primati e numerosi premi Game of the Year.

Coloro che desiderano unirsi alla lotta possono visualizzare il trailer dell’annuncio qui sotto e pre-registrarsi oggi su Google Play, con i pre-ordini sull’App Store in arrivo in un secondo momento. Inoltre, i giocatori possono aspettarsi l’arrivo di test alpha di PUBG New State entro la fine dell’anno. Per informazioni aggiornate, visita http://newstate.pubg.com o segui i nostri canali social media su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.