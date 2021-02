Animal Crossing New Horizons: disponibile il nuovo aggiornamento

Ver. 1.8.0 [2021.2.25]

Se la notazione della versione in alto a destra nella schermata del titolo del software è Ver. 1.8.0, il gioco è stato aggiornato.

Generale

Gli elementi della collaborazione sono stati aggiunti per abbinare il 35 ° anniversario di Super Mario Bros. Puoi ordinare da Nook Shopping dopo il 1 ° marzo 2021. Sono stati aggiunti i seguenti elementi:

Risolto un bug , della versione precedente, che non permette di visualizzare gli amici, sulla pagina personale, con cui ci si è collegati per giocare insieme. Inoltre, abbiamo apportato modifiche e risolto bug in modo che tu possa giocare comodamente.

Animal Crossing New Horizons è ora disponibile in tutto il mondo per Nintendo Switch. Il gioco è stato lanciato il 20 nel marzo del 2020.

[Announcement]

The #AnimalCrossing: New Horizons free update is available now, bringing Super Mario Bros. themed furniture and fashion items for purchase on 3/1, as well as new seasonal items! Download the update and receive a free mushroom mural! #ACNH #SuperMario35 pic.twitter.com/tPLTWDXK8e

— Isabelle (@animalcrossing) February 25, 2021