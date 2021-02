Among Us: una fan mod aggiunge GLaDOS di Portal nel gioco

Among Us, di Innersloth, è un gioco semplicistico nel gameplay e nelle sue premesse, ma ha goduto di un successo inaspettato di cui continua a beneficiare: in origine, l’obiettivo in ogni partita di Among Us è scoprire chi, tra i propri compagni di squadra, è un Impostors, mentre si cerca di evitare la propria morte. Alcune mod, come la mod Sheriff, si prendono la libertà di modificare il gioco, garantendo la possibilità di uccidere Impostors evitando l’omicidio accidentale dei propri compagni di squadra. Recentemente, una mod è stata creata da un fan di Portal, aggiungendo il cattivo dello sparatutto in prima persona, GLaDOS come compagno di squadra di supporto per Among Us.

Il creatore del mod, Redditor AltSk0P, ha pubblicato un video del bot GLaDOS in azione, utilizzando un modulatore vocale per ricreare minuziosamente la voce dell’IA al meglio delle sue capacità. Il bot ha la capacità di impegnarsi a svolgere attività, segnalare corpi e può anche uccidere come Impostor. Il bot non è perfetto, come si vede dai movimenti nervosi del bot e dalla voce confusa occasionale, ma è comunque un bot abbastanza capace da mentire in modo convincente, come mostrato nel video quando il bot evita di essere denunciato come Impostor a seguito di un omicidio.

GLaDOS è conosciuto come uno dei nemici della serie Portal, interpretando il ruolo nel primo gioco Portal. Nel titolo, usa il protagonista, Chell, come soggetto di prova, sottoponendola a diverse prove in cambio della promessa della sua libertà. In Portal 2, GLaDOS interpreta il ruolo di un alleato di Chell mentre affrontano il nemico del gioco. Nonostante Portal abbia più di un decennio, GLaDOS rimane un personaggio popolare grazie alla sua personalità eccentrica e nevrotica.

Among Us continua a prosperare con la sua community di modding in continua crescita, aggiungendo mod unici per giocare con gli altri e quella che inizialmente era costruita sul suo gameplay sociale con gli amici: recentemente si è trasformata in una community in erba che mira a migliorare la struttura del gameplay. Among Us è attualmente disponibile su Android, iOS, PC e Switch.