La politica statunitense lancia una “nuova” idea: Ban ai giochi violenti

Il Chicago Sun-Times riferisce che, a seguito di un aumento dei furti d’auto nella città di Chicago e nei dintorni, il rappresentante dello Stato dell’Illinois Marcus C Evans Jr propone il divieto di vendita di videogiochi violenti. Bill HB3531, introdotto da Evans la scorsa settimana, cerca di emendare la legge sui videogiochi violenti dell’Illinois nel codice penale del 2012, che attualmente limita la vendita o il noleggio di videogiochi violenti ai minori, “per vietare la vendita di tutti i videogiochi violenti“. Il disegno di legge cerca anche di ampliare la definizione di “videogiochi violenti” nel contesto della legge per indicare qualsiasi gioco che incoraggi i giocatori “a perpetuare la violenza uomo su uomo in cui il giocatore uccide o altrimenti causa gravi danni fisici o psicologici a un altro umano o un animale. “ Allo stesso modo, amplierebbe ciò che si qualifica come “grave danno fisico” includendo “danno psicologico e abuso di minori, abuso sessuale, abuso di animali, violenza domestica, violenza contro le donne o furto di veicoli a motore con un conducente o un passeggero presente all’interno del veicolo quando il inizia il furto. ” Il disegno di legge non nomina alcun gioco in modo specifico, ma sembra essere rivolto principalmente ai giochi Grand Theft Auto, che consentono ai giocatori di (tra le altre cose) prendere in giro gli NPC ogni volta che vogliono una nuova corsa. “Sento che questo gioco è diventato un grosso problema in questo spettro”, ha detto Walker. “Quando confronti i due, vedi dure somiglianze in relazione a questi furti d’auto“. C’è un senso di déjà vu in tutta la faccenda: quelli di noi che sono in giro da un po ‘ricorderanno che l’ex avvocato caduto in disgrazia Jack Thompson ha condotto una guerra di lunga durata contro GTA e il presidente di Take-Two Interactive Strauss Zelnick, e ha sostenuto lo stato -Livello legislativo che vietava la vendita di videogiochi maturi ai minori.

Quelle leggi furono ripetutamente rimosse come incostituzionali, tuttavia, e quando lo stato della California – governato all’epoca, ironicamente, da Arnold Schwarzenegger – portò la questione alla Corte Suprema degli Stati Uniti, perse di nuovo: in un 7-2 sentenza, la corte ha dichiarato in Brown v. Entertainment Merchants Association che i videogiochi, come altri media, sono protetti dal Primo Emendamento.

“Come i libri, le opere teatrali e i film protetti che li hanno preceduti, i videogiochi comunicano idee e persino messaggi sociali attraverso molti dispositivi letterari familiari (come personaggi, dialoghi, trama e musica) e attraverso caratteristiche distintive del mezzo (come l’interazione del giocatore con il mondo virtuale) “, afferma la sentenza.

“Questo è sufficiente per conferire la protezione del Primo Emendamento. Secondo la nostra Costituzione,” i giudizi estetici e morali sull’arte e la letteratura … devono essere formulati dall’individuo, non dal governo da decretare, anche con il mandato o l’approvazione della maggioranza “. ” A quanto pare, ciò renderebbe questo divieto proposto un non-avviamento: gli sforzi a livello statale per legiferare i divieti sui videogiochi si sono effettivamente interrotti in seguito a quella sentenza, perché non c’era più spazio di manovra. Non vedo come il disegno di legge di Evans eviti un conflitto con quella sentenza, perché mira semplicemente a imporre un divieto assoluto ai videogiochi violenti perché violenti. “Anche se il nostro settore comprende e condivide le preoccupazioni su ciò che sta accadendo a Chicago, semplicemente non ci sono prove di un legame tra intrattenimento interattivo e violenza nel mondo reale“, ha affermato la Entertainment Software Association in una dichiarazione rilasciata in risposta al disegno di legge. “Crediamo che la soluzione a questo problema complesso risieda nell’esaminare a fondo i fattori effettivi che guidano tali comportamenti piuttosto che attribuire erroneamente la colpa ai videogiochi basati esclusivamente sulla speculazione“.

Alla luce delle sfide che deve affrontare, sarà molto interessante vedere quale tipo di trazione avrà questo disegno di legge nella legislatura dell’Illinois.