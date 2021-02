Twitch stringono una collaborazione pluriennale per i contenuti

La Federazione internazionale di pallacanestro (FIBA) e Twitch hanno annunciato una collaborazione pluriennale per portare più contenuti relativi al basket sul servizio di live streaming interattivo. L’accordo strategico con FIBA è il primo che Twitch stringe con una Federazione internazionale. FIBA non solo trasmetterà contenuti sportivi, ma anche, insieme a Twitch, personalizzerà questi contenuti in modo da massimizzarne l’impatto sul servizio.

FIBA trasmetterà circa 600 ore di partite di basket in diretta ogni anno sul proprio canale Twitch, così come altri format unici, sviluppati specificamente per sfruttare gli strumenti interattivi di Twitch e le caratteristiche. I fan saranno autorizzati a produrre contenuti legati alla FIBA sui propri canali Twitch, poiché la FIBA è uno dei pochi detentori di diritti nello sport globale a dare accesso, ai creatori di Twitch, ai filmati ufficiali.

FIBA prevede di stabilire una rete di creatori in ciascuno dei suoi principali mercati in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Francia, Italia, Spagna e Australia, che si occuperanno anche del co-streaming in diretta delle partite e di creare programmazione e format per i propri canali. L’accordo è parte di una più ampia strategia per Twitch, che sta cercando di portare una vasta fanbase di appassionati di basket a creare user-generated content e di raggiungere, con gli eventi 3×3 e basket della FIBA, un nuovo pubblico.

Le partite in diretta, che saranno trasmesse in streaming sia sul canale Twitch di FIBA che sui canali dei creatori nella sua rete, includono tutte le competizioni 3×3 della FIBA, l’EuroLeague Women e tornei giovanili selezionati. Inoltre, saranno disponibili gli highlights e la copertura in differita della squadra nazionale FIBA e di altre competizioni di club e tornei giovanili, esclusivamente per i creatori di Twitch e le comunità di basket in tutto il mondo.

Damian Burns, SVP EMEA Twitch, ha dichiarato:

Twitch è una comunità di superfan dove i più appassionati si riuniscono per partecipare e dare forma al proprio intrattenimento – in diretta è un’organizzazione guidata dall’innovazione e mira a riunire i fan in nuovi modi interattivi intorno al livestreaming. Questo fa di FIBA la scelta perfetta per Twitch. Siamo entusiasti di vedere FIBA raggiungere un pubblico nuovo, sparso in tutto il mondo, con contenuti veramente innovativi e che sfruttano al meglio gli strumenti e le risorse che Twitch offre.

Andreas Zagklis, segretario generale della FIBA, afferma: ì

La FIBA è lieta di annunciare questa collaborazione unica con Twitch, un servizio di live streaming che viene utilizzato da milioni di persone a livello globale ogni giorno. Questo accordo innovativo rafforzerà ulteriormente il nostro obiettivo strategico di allargare la famiglia FIBA, offrendo l’azione del basket per tutto l’anno a più fan, su un servizio interattivo.

L’accordo si allinea con gli obiettivi strategici di FIBA, tra cui quello di allargare la famiglia FIBA e promuovere le donne nel basket, aumentando la portata globale, la consapevolezza e l’impegno dei giovani nei mercati chiave. Grazie alla comunità globale, giovane e unica, di creatori e utenti di Twitch, FIBA spera di far crescere significativamente la già forte comunità di amanti del basket e di affermarsi come uno dei pionieri nel settore sportivo.

Questa collaborazione non solo migliorerà il profilo di innovazione della FIBA, producendo nuovi format per i fan per seguire il basket e interagire tra di loro utilizzando un servizio di streaming innovativo e altamente coinvolgente. Costruirà anche valore per la FIBA e i suoi partner commerciali, raggiungendo nuovi fan delle fasce demografiche più giovani di tutto il mondo. La collaborazione prenderà il via nella primavera del 2021.