Rainbow Six Quarantine: leakati la prima immagini e un brevissimo video

Rainbow Six Quarantine è sicuramente un titolo atteso dai fan dello shooter targato Ubisoft. Ebbene, nel corso delle recenti ore, sono arrivate diverse notizie legato al progetto, il quale è stato rimandato direttamente dalla casa francese, ed ora è previsto nel corso del 2020, anche se non sappiamo tutt’ora in quale periodo sarà disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Grazie ad un utente su Reddit, quest’ultimo ha pubblicato una prima immagine del gioco insieme ad un video dalla durata di pochi secondi, dove possiamo farci un’idea sul gameplay della produzione. Nel filmato, vediamo in azione quello che sembrerebbe l’operatore Vigil, presente in Rainbow Six Siege, sparare a qualcosa di insolito. Noi non possiamo fare altro che aspettare notizie su Rainbow Six Quarantine.