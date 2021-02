Halo TV Show arriverà su Paramount+

Il debutto alla televisione di Master Chief ha compiuto un altro piccolo passo verso la realizzazione definitiva questa settimana, poiché ViacomCBS annuncia l’intenzione di portare lo show televisivo Halo al suo servizio di streaming Paramount+ nel 2021. Ciò arriva tramite un rapporto di Deadline, che rivela che la rete ha annunciato di aver spostato la serie di Halo da Showtime a Paramount+ durante il ViacomCBS Streaming Event di questa settimana. Secondo David Nevins, Chief Creative Officer della CBS, i primi filmati hanno convinto la rete a riposizionare l’opera spaziale come titolo di punta per la nuova piattaforma. “Eravamo alla ricerca di programmi speciali oltre al franchise di Star Trek su CBS All Access e stavamo pensando, quale potrebbe essere una serie di definizione per Paramount +“, ha detto Nevins.”Halo è sempre stato all’altezza, ma vedendolo, abbiamo sentito opera.”

Halo è alla ricerca di un adattamento televisivo da molto tempo, con Steven Spielberg che annuncia che avrebbe lavorato a una serie nel 2013. Le lotte live-action di Halo risalgono ancora più indietro, tuttavia, a un incredibilmente promettente (se alla fine abbandonato) del regista del Distretto 9 Neil Blomkamp. La produzione dello spettacolo della CBS è iniziata nel 2019, girando circa il 55-60% della sua prima stagione prima che Covid-19 lo fermasse lo scorso marzo.

Molte delle persone che lavorano allo show sono state coinvolte nel progetto Halo dal 2013 e il passaggio a un nuovo canale non cambierà molto dello sviluppo dello show. Showtime guiderà ancora la produzione della serie, con l’assistenza della Amblin Entertainment di Spielberg e dei custodi di Halo 343 Industries. Lo spettacolo vede la partecipazione di Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, con Jen Taylor che riprende il ruolo di Cortana.