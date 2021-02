Spider-Man: Tom Holland sul futuro dell’eroe

Spider-Man tornerà dopo l’uscita del suo terzo film stand-alone, titolato No Way Home, in arrivo a Natale nei cinema? Questa è la domanda che è stata posta all’attore protagonista, Tom Holland, che sin da Captain America: Civil War ha interpretato il supereroe dei fumetti Marvel in due film solitari su di lui e in ben due Avengers. Con No Way Home si arriva a quota sei partecipazioni a film Marvel Studios e la domanda d’obbligo è: “tornerà in futuro?”

Tom Holland, in una nuova intervista, ha spiegato: “dopo No Way Home mi prenderò un pausa e viaggerò. E’ la prima volta da Homecoming che non sono più sotto contratto per qualcosa. Ma posso dirvi che sono fortunato ad essere così giovane da poter interpretare il personaggio per così a lungo, fino a quando lo vorranno. Se vorranno farmi girare 10 film su Spider-Man, dovete credermi, io ci sarò“. Insomma, la volontà di Holland di tornare al franchise c’è e sicuramente accadrà.

Non solo, l’attore ha anche spiegato che non dovrebbero più esserci problemi tra la Marvel e la Sony Pictures per quanto riguarda il personaggio: “da quanto ho capito, l’accordo tra le due è già stato raggiunto. Non credo che incapperemo in un altro problema come quando è uscito Far From Home ed è accaduto il divorzio tra Sony e Marvel. Penso si siano già accordate e non ci saranno problemi futuri. Detto questo io sono solo un attore, sono stato parte di alcune chiamate durante quel processo, ma credo che adorino lavorare insieme, penso abbiano trovato un modo in cui possono beneficiarne entrambe, e sono tipo il tizio nel mezzo, tra due genitori che discutono“.