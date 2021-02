Aggiornamento di Street Fighter V rende impossibile giocare ai non vedenti

Capcom ha rilasciato un aggiornamento per Street Fighter V pochi giorni fa che ha alienato una parte dei suoi giocatori: i giocatori ciechi. La patch 3.05 ha introdotto il combattente di ritorno Dan Hibiki e ha aggiunto un nuovo livello insieme ad altre modifiche, ma l’aggiornamento ha anche cambiato l’audio da stereo a mono, un cambiamento che ha avuto un enorme impatto sui giocatori ciechi di Street Fighter. Il suono stereo consente di tracciare la spaziatura dell’avversario perché il suono proviene da due canali audio separati. Quindi, se il tuo avversario è a sinistra, il suono si sposterà sul lato sinistro dell’auricolare. Con il suono mono, invece, tutto è centralizzato, il che significa che chi si affidava ai segnali audio non può più farlo.

Please, @streetfighter @capcomfighters or anybody else at Capcom. I just installed the new patch on my pc, went to training mode and discovered that all character sound effects like attacks, hits, jumps, block, voices etc are mono (centered).

— BlindWarriorSven (@SvenvandeWege) February 22, 2021

Il famoso giocatore competitivo cieco BlindWarriorSven ha parlato del cambiamento su Twitter, dicendo “Non sono più in grado di giocare a questo gioco ad alto livello” (grazie, EventHub). Anche il membro dell’FGCBettyDots ha sollevato la consapevolezza del problema, twittando:

“Gioco a Street Fighter V con molti non vedenti e il nuovo aggiornamento ha reso tutti i suoni del gioco mono, il che rende impossibile distinguere la spaziatura tra le code audio. Un semplice interruttore audio ha reso il gioco ingiocabile per una parte del pubblico del gioco.“

I play Street Fighter V with a lot of blind people and the new update has made all game sounds mono, which makes it impossible to tell the spacing through audio queues. If not fixed, this would hurt all sightless players greatly. @CapcomUSA_ @StreetFighter need to fix this ASAP. — torpedo johnson (@bettydots_fgc) February 22, 2021

Non è chiaro se il passaggio da stereo a mono sia un cambiamento intenzionale da parte di Capcom o un singhiozzo che è passato inosservato durante la patch del gioco. Quest’ultimo è più probabile poiché il cambiamento non appare nelle note della patch e sarebbe ridicolo spegnere improvvisamente una parte del tuo pubblico. Si spera che presto venga rilasciata una soluzione di emergenza: l’accessibilità nei giochi è ancora una battaglia che molti giocatori devono affrontare, e anche quando si tratta di cose come costruire il proprio PC.