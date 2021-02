Svelata la data d’uscita di Samurai Warriors 5: arriverà il 27 Luglio 2021

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore Omega Force sono entusiasti di teletrasportare i giocatori in un epico dramma storico grazie al ritorno di uno dei franchise più iconici. Samurai Warrior 5 introduce un’esperienza reimmaginata – dalla grafica alla trama – per aprire il sipario su un nuovissimo capitolo nella serie Samurai Warriors L’elettrizzante gioco tattico con un’ azione 1 vs. 1,000 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4 (giocabile su PlayStation 5 tramite la retrocompatibilità), Xbox One (giocabile su Xbox Series X|S tramite la retrocompatibilità) e PC Windows tramite Steam, con un lancio previsto per il 27 luglio 2021 in Europa.

Samurai Warrior 5 si svolge dopo la fine della guerra Ōnin, durante il periodo Sengoku e racconta la storia di due dei più importanti comandanti militari di questo periodo: Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi. Questo titolo include varie epoche di questo periodo, compresi gli anni del giovane Nobunaga, quando era conosciuto come “Il grande sciocco di Owari e il periodo di tumulti e sconvolgimenti che portò all’incidente di Honnō-ji.

Tutti i design dei personaggi del gioco sono stati completamente ridisegnati e reimmaginati per adattarsi al periodo Sengoku della trama. In totale, Samurai Warriors 5 presenta 27 personaggi giocabili, inclusi guerrieri nuovi e altri che fanno ritorno, da Ieyasu Tokugawa e Hideyoshi Hashiba a Nō e Yoshimoto Imagawa. È stato aggiunto anche il personaggio originale Mitsuki, un Kōga Ninja, mentre altri nuovi personaggi verranno annunciati in un secondo momento.

Inoltre, sono state aggiunte alla serie nuove azioni Musou, tra cui il Musou Frenzy Attacks di nuova concezione – che aumentano il brivido di spazzare via orde di soldati nemici in modo esilarante. Queste azioni vengono mostrate in un nuovo e vibrante stile artistico di pittura a inchiostro giapponese, che fa evolvere elegantemente la serie Samurai Warriors per mostrare il periodo Sengoku in modo sbalorditivo mentre le storie intrecciate di Nobunaga e Mitsuhide si dipanano sullo schermo come un rotolo di immagini del periodo Sengoku.

Koei Temco Europe ha anche rivelato che i fan della serie Samurai Warrior potranno mettere le mani su due diverse edizioni speciali imperdibili di Samurai Warriors 5, disponibili in esclusiva sul Koei Tecmo Europe Online Store. La versione Treasure Box del titolo include la colonna sonora del gioco, un art book, una selezione di cartoline (insieme a un supporto a forma di custodia per carte), un poster di stoffa deluxe che mostra il nuovo vivace stile artistico del gioco e una copia del gioco, il tutto confezionato in una scatola da collezione a tema samurai. La Collector’s Edition del gioco include tutti i contenuti dell’edizione Treasure Box, insieme a uno speciale mini stand in acrilico con i numerosi personaggi protagonisti dell’epico dramma storico.