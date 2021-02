System Shock remake riceve una demo finale

Non ci vorrà molto adesso. Quando la squadra di salvataggio del gioco retrò di Nightdive ha lanciato per la prima volta la campagna Kickstarter per rifare System Shock nel 2016, lo studio ha ambiziosamente pensato che potesse essere completata in un anno e mezzo. Ciò non è accaduto e all’inizio del 2018, il gioco tutt’altro che finito, hanno fatto la mossa drammatica di ricominciare da zero, dopo essersi allontanati troppo dall’idea originale di un fedele remake. Dopo altri tre anni, è quasi finito: i preordini sono disponibili a partire da giovedì e il capo dello sviluppo aziendale di Nightdive, Larry Kuperman, mi ha detto che il lancio non è lontano. Il piano è che System Shock esca quest’estate. Una nuova demo, disponibile per tutti da scaricare oggi, rappresenta un gioco che è finalmente quasi al traguardo. L’obiettivo della demo è presentare una “versione completa del gioco“, afferma il CEO Stephen Kick, in modo che i giocatori “capiscano esattamente cosa otterranno se effettueranno il preorder”. Kick ha illustrato cosa include la demo che non abbiamo ancora visto dal remake di Nightdive finora. “Queste caratteristiche includono un sistema di smembramento, così sarai in grado di far saltare in aria mutanti e cyborg che si trovano a bordo della stazione Citadel”, ha detto. “L’illuminazione è ora completamente in tempo reale, quindi sarai in grado di distruggere le luci. Volevamo renderlo il più coinvolgente possibile. Una delle altre grandi funzionalità disponibili per la prima volta è il cyberspazio. Puoi entrare in cyberspazio, combatti i vari nemici che ci sono e sblocca le porte che sono nel mondo reale che sono protette da SHODAN nella realtà virtuale. ” La demo ha anche una nuova recitazione vocale, ambienti più dettagliati e musica dinamica che cambierà le sezioni di una traccia piuttosto che eseguire un loop. È più avanzato di quello del gioco originale e anche la nuova colonna sonora avrà sicuramente la sua atmosfera. “L’originale aveva un sistema dinamico che cambiava in base al fatto che tu fossi in combattimento o in esplorazione. Abbiamo quello, l’abbiamo ricreato, ma il tono della musica è decisamente cambiato“, ha detto Kick. “Quando esplori è molto più atmosferico, e non tanto come se fossi in un rave degli anni ’90”. Ma non preoccuparti: parti della colonna sonora del remake di System Shock saranno ancora ballabili. L’artista Evelyn Mansell ha sottolineato che il cyberspazio è piuttosto entusiasmante.

Quando Nightdive ha riavviato il suo remake nel 2018, il suo obiettivo era di concentrarsi nuovamente sulla creazione di un gioco fedele all’originale. Questo rimane l’obiettivo, ma Mansell ha spiegato che il bilanciamento dei nemici e delle armi è stato un cambiamento importante.

“Alcune armi erano enormemente preferite rispetto a tutto il resto, e molti nemici finivi per uccidere incredibilmente rapidamente”, ha detto Mansell. “Stiamo cercando di rendere il combattimento un po ‘più significativo, piuttosto che cercare di abbattere i nemici il più velocemente possibile. Non c’è una grande quantità di variazione nel modo in cui giochi quando è costruito in questo modo. Qualcosa che abbiamo davvero valore è assicurarsi che il giocatore abbia una scelta su come affrontare il gioco, quindi stiamo cercando di assicurarci che comunque scelga di giocarci, ci sono modi in cui possono lavorare nel loro stile di gioco e divertirsi giocando comunque piace.”

La demo è disponibile a partire da oggi alle 13:00 EST, ma se non vuoi aspettare, puoi guardare Nightdive in streaming del gioco con Alienware a partire dalle 11:00 EST. Metteranno in palio anche copie di System Shock: Enhanced Edition di Nightdive, una versione del gioco originale che funziona bene con i PC moderni. I preordini hanno anche un incentivo: lascia 40€ su Steam, GOG o il negozio Epic Games e riceverai gratuitamente il prossimo System Shock 2 Enhanced Edition di Nightdive.