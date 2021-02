Non solo Halo: tutti gli annunci Paramount+

Paramount+ svela tutto il suo listino, che include, come già via abbiamo riportato, una serie tv di prossima uscita molto amata dagli appassionati di videogames. Durante una nuova conferenza stampa di presentazione di Paramount+, nuova piattaforma digitale che verrà lanciata a breve in USA ma che in Italia non è ancora prevista, è stato confermato che la serie tratta dalla saga videoludica Halo arriverà in esclusiva proprio qui e non più sul network ShowTime.

Ma Halo non è l’unica serie o film annunciato per Paramount+. Sono stati fatti, infatti, numerosi annunci su ciò che la piattaforma digitale ospiterà nel corso di questi anni: