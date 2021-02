Xbox: ecco cosa regalare alla Festa del Papà secondo Microsoft

Microsoft è pronta a suggerire ai propri giocatori, vecchi e nuovi, qualche buon regalo per la Festa del Papà! ovviamente, la scelta vien fatta dal catalogo della divisione gaming del colosso di Redmond, parliamo ovviamente di quello Xbox, ma non solo.

In primis, per sfidarsi con il proprio papà a suon di controller, Microsoft consiglia il modello Shock Blue, originale per tutte le piattaforme, tra One e Series X|S.

Comodo e performante, è possibile personalizzare la mappatura dei pulsanti in base alle proprie necessità e collegare il controller a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Oltre alle console Xbox Series X|S, il nuovo Controller Wireless Xbox – Shock Blue è anche compatibile con Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android che lo supportano.



Si passa poi ad un prodotto annunciato solo di recente e che sarà disponibile a metà marzo. Parliamo dell‘Xbox Wireless Headset, ufficiale di casa Microsoft. Qui sotto, la descrizione in italiano.

Disponibile a partire dal prossimo 16 marzo, il nuovo Xbox Wireless Headset, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, è in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare nelle sessioni multiplayer. Iconico ed elegante, il design di Xbox Wireless Headset si ispira a quello delle nuove console di ultima generazione Xbox Series X/S, ed è un regalo perfetto per il papà sempre alla ricerca dell’ultima tendenza gaming.

Perchè non proprio un bell’abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate? Con un vastissimo catalogo completo di titoli di altissimo livello, senza contare quelli del catalogo EA Play disponibili in questa sottoscrizione, è il regalo perfetto per ogni papà.

Rimanendo in tema gaming per ancora un po’, Microsoft consiglia la sua next-gen con Xbox Series S che strizza l’occhio alla compattezza e al minor prezzo rispetto alla sua “sorella maggiore”. Qui sotto trovate le specifiche tecniche della console.

Priva di lettore di dischi e perfetta per giocare da soli o assieme ai propri cari, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, garantendo la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile. Xbox Series S fornisce prestazioni circa 3 volte superiori rispetto a Xbox One ed è stata progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS. Perfetta per immergersi in avventure videoludiche grazie al catalogo Xbox Game Pass, Xbox Series S è ideale per offrire il massimo del divertimento a tutta la famiglia.

Allontanandosi dal mondo del videogioco, Microsoft consiglia infine i Surface Laptop 3 e Surface Pro 7, arrivando infine alle Surface Earbuds. Trovate le descrizioni qui sotto, mentre a questo link tutte le informazioni sull’intero catalogo.