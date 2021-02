World of Warships: per i lettori di GamesVillage un welcome pack del valore di 25€

I lettori di GamesVillage hanno diritto a un welcome pack per World of Warships del valore di 25€!

In occasione dell’introduzione del nuovo albero tecnologico e per mostrare quanto tenga alla community italiana, Wargaming ha preparato uno streaming speciale dedicato al suo amatissimo gioco navale strategico, ricco di ospiti e premi, che gli utenti hanno potuto seguire il 22 febbraio in diretta sul canale ufficiale Twitch del gioco.

L’evento ha visto la partecipazione di ospiti speciali e la distribuzione di ricchi premi, tra cui DIECI ingressi al Vigamus – Video Game Museum e un super premio Vigamus Academy: sei ammissioni ai suoi corsi in Academy!

Ma le sorprese non sono ancora finite: in collaborazione con Wargaming e Vigamus, Games Village ha in serbo per tutti i lettori del sito un bonus speciale: un welcome pack del valore di €25 per il gioco.

Proprio così: sottoscrivendo un nuovo account gratuito al gioco tramite il nostro link potrete automaticamente riscattare contenuti in game per €25, e nello specifico:

200 DOBLONI

ST. LOUIS INCROCIATORE AMERICANO

EMDEN INCROCIATORE TEDESCO PREMIUM

20 MIMETICHE FUOCO INCESSANTE

2,5 MILIONI DI CREDITI

7 GIORNI DI PREMIUM

Tutto quello che dovrete fare sarà fare rotta col vostro browser su quest’indirizzo, creare un nuovo account gratuito, scaricare il client del gioco e… godervi il vostro nuovo contenuto Premium con cui iniziare la vostra carriera nel titolo Wargaming con una marcia in più.

Buon divertimento!

World of Warships è un videogioco a tema battaglie navali online gratuito per PC sviluppato da Wargaming. Con la sua enorme flotta di iconiche navi da guerra e un territorio studiato strategicamente, World of Warships offre l’esperienza di battaglie navali online definitiva, adatta a tutti. Grazie alla sua vasta collezione di navi storicamente accurate disponibili nel gioco, World of Warships è orgogliosa di essere un museo navale digitale e di essere al centro dell’attenzione per gli appassionati di storia navale. Nuovi contenuti tematici e modalità di gioco vengono aggiunti regolarmente, offrendo un gameplay in continua evoluzione ai giocatori.

Dopo aver lanciato con successo World of Warships su PC, il suo gameplay e il suo design unico sono stati adattati per portare le grandi navali gratuitamente su altre piattaforme con World of Warships: Legends, disponibile su PlayStation e Xbox One, mentre World of Warships Blitz è disponibile per dispositivi iOS e Android.

Sito ufficiale: https://worldofwarships.eu/it/

Wargaming è un pluripremiato sviluppatore e publisher di videogiochi online con sede in Nicosia, Cipro. Operativo sin dal 1998, Wargaming è cresciuto fino a diventare uno dei leader nella gaming industry con oltre 4500 impiegati e uffici in tutto il mondo. I titoli Wargaming sono giocati da oltre 200 milioni di persone tra tutte le piattaforme. I loro prodotti di punta includono il celebre free-to-play World of Tanks e il videogioco a tema battaglie navali World of Warships.

Sito ufficiale: www.wargaming.com