Pokémon Presents: annunciato a sorpresa un evento per domani

Il 2021 è appena cominciato ma ad ora possiamo già iniziare a perdere il conto dei vari annunci fatti nell’industria videoludica. All’appello però, non poteva mancare uno dei brand più famosi al mondo. Parliamo ovviamente di Pokémon, il quale sarà protagonista dell’evento Pokémon Presents.

L’annuncio, come potete vedere in calce, è stato fatto tramite l’account Twitter ufficiale del brand. Praticamente senza preavviso alcuno, ora ci ritroviamo con un evento dedicato nella giornata di domani, 26 febbraio, alle ore 16.00 italiane. Inoltre, sappiamo che durerà circa 20 minuti.

Pokémon Snap arriverà il 30 aprile e, inoltre, voci di corridoio parlano di un possibile remake delle versioni Diamante e Perla. Vedremo qualcosa a riguardo nell’evento di domani? Per scoprirlo, continuate a seguirci su GamesVillage! Inoltre, vi ricordiamo che questa sera saremo in diretta per seguire lo State of Play di Sony a partire dalle 23.00!

Get ready, Trainers.

A Pokémon Presents video presentation will be taking place on the official Pokémon YouTube channel tomorrow—Friday, February 26—at 7:00 a.m. PDT.

🔔 Don’t forget to subscribe–hit that bell to be the first in the loop! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e

— Pokémon (@Pokemon) February 25, 2021