Hot Wheels Unleashed: annunciata la data d’uscita con un trailer!

Milestone, da sempre gigante della comunità dei titoli racing, ha appena annunciato qualcosa che, seppur trovando le basi nel suddetto genere, risulta diverso dal solito per la software house stessa. In collaborazione con Hot Wheels, il team ha pubblicato il primo trailer ufficiale per Hot Wheels Unleashed.

Avete capito bene, le macchinine che per anni hanno accompagnato tantissimi giovani, arrivano finalmente in un formato nuovo e sicuramente azzeccato. Lo stile è ovviamente quello arcade, proponendo così un mix tra guida e azione.

I giocatori possono iniziare a prepararsi a derapare, potenziare, saltare e schiantarsi sulle iconiche piste arancioni di Hot Wheels in varie modalità di gioco in single player. Potranno anche sfidare gli amici in gare multiplayer, sia online che offline, sfruttando la modalità split screen. È inoltre prevista una modalità Track Editor per creare i propri tracciati.



Come molti altri membri del team che hanno lavorato al titolo, gioco con Hot Wheels da quando ero bambino e oggi sono ancora un appassionato fan e collezionista. Questo è il motivo per cui ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per offrire l’esperienza racing Hot Wheels più pura ed autentica mai vista in un videogioco. Lo dobbiamo alla community di Hot Wheels ed ai bambini che sono ancora in noi. Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l’opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con i giocattoli. Il gameplay include gare adrenaliniche, una vasta scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità, che i giocatori possono personalizzare con diverse skin e percorsi ambientati sbalorditivi in location della vita quotidiana con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi.

Con le parole dell’Executive Producer di Milestone, Michele Caletti, vi lasciamo ora al trailer, informandovi che Hot Wheels Unleashed sarà disponibile a partire dal 30 settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. A questo link trovate tutte le informazioni sul prodotto targato Milestone.