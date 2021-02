Fortnite: leak rivela le nuove skin in arrivo a tema Alien

Ormai è risaputo da chiunque che la fortuna di Fortnite, al giorno d’oggi, gira attorno agli innumerevoli crossover con universi sempre diversi. Così facendo, si assicura, almeno in parte, una cerchia di giocatori appassionati di quel mondo o di quell’altro.

A quanto pare, stando ad un leak rivelato dagli utenti Twitter AltynbekHD e PeQu, entrambi dataminer del titolo battle royale, Epic Games ha in serbo l’ennesimo crossover, stavolta però strizzando l’occhio ai cinefili. Chi non sarebbe contento di giocare nei panni di Ripley o di uno Xenomorfo?

Proprio così, sembrerebbe che, in un futuro prossimo, le figure protagoniste della saga di Alien di Ridley Scott saranno disponibili sotto forma di skin per i giocatori di Fortnite. Cosa ne pensate? Intanto, ci teniamo a dire che, viste le fonti non ufficiali, il tutto va preso con le pinze, anche se a questo punto la cosa sembrerebbe quasi certa.