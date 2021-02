Knockout City mostrato allo State of Play!

Continua lo State of Play, che ci mostra un nuovo trailer gameplay di Knockout City, il gioco firmato Velan Studios (lo stesso studio di Mario Kart) ed Electronic Arts che porta il dodgeball in città e lo contamina con una vena di follia! Dopo essere stato annunciato all’ultimo Nintendo Direct dunque, il gioco è confermato in uscita anche su PlayStation 4 per il prossimo 21 maggio 2021.

Nel gameplay abbiamo avuto modo di vedere alcune mosse delle mosse completamente folli in cui potrete esibirvi nelle vostre partite, e scoprire brevemente anche la modalità Team KO, durante la quale potrete giocare con alcuni amici, e mettere a segno pazzesche mosse combo.

Se anche voi non vedete l’ora di poter mettere le mani su Knockout City non perdetevi il nostro provato! E continuate a seguire con noi lo State of Play!