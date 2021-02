Kena Bridge of Spirits: annunciata la nuova data d’uscita allo State of Play

Kena Bridge of Spirits è stat sin dall’inizio un forte punto d’interesse per tutta la community PlayStation e non solo. A partire dal comparto tecnico di prim’ordine, il titolo targato Ember Labs promette di trasportare i giocatori in un bellissimo ed emozionante viaggio.

Durante lo State of Play di stasera, la produzione è stata nuovamente mostrata in un video inedito, tra combattimento, storia e paesaggi incantevoli. Kena Bridge of Spirits è in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il 24 agosto.