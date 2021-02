Final Fantasy VII Remake Intergrade: nuovo episodio con Yuffie

Lo State of Play si conclude con una notizia riguardante Final Fantasy VII Remake Intergrade. Si tratta di un nuovo episodio che vede protagonista Yuffie, uno degli storici personaggi del settimo capitolo. Questa è una versione migliorata che arriverà su PlayStation 5, infatti il filmato mostra anche i miglioramenti per la nuova console Sony.

La versione PlayStation 5 si aggiornerà gratuitamente a chi ha già la versione PS4, ma il DLC sarà comunque a pagamento, e sarà disponibile dal 10 giugno 2021. Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Square Enix che fa sapere le caratteristiche:

.@FinalFantasyVII Remake Intergrade comes to PS5 June 10 👊

→ Performance Mode: 60 FPS ⚡

→ Graphics Mode: absorb it all in 4K 🤩

→ New episode featuring Yuffie

Your fave materia-stealing ninja is hitchin' a ride to Midgar… pic.twitter.com/nfhiK1sHcD

— Square Enix (@SquareEnix) February 25, 2021