Five Nights at Freddy’s Security Breach: nuovo trailer dallo State of Play

Tra i titoli che hanno fatto capolino in questo State of Play c’è anche Five Nights at Freddy’s Security Breach, il nuovo titolo della serie horror di casa Steel Wool Studio, pronto ad approdare su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC durante questo 2021. Annunciato nel 2019, il titolo ha svelato infatti un nuovo, ansiogeno trailer (che potete vedere in calce all’articolo), che ci ha catapultato direttamente nel suo mondo distorto.

Tra robot inquietanti con volti di animali e occhi rossi e luminosi, giochi per bambini dai colori brillanti e piscine di palline tutt’altro che rassicuranti, Five Nights at Freddy’s Security Breach si mostra come un gioco claustrofobico, in cui le macchie di luce colorata giocano col buio soltanto per accrescere la nostra ansia, trasportandoci in quello che sembra l’incubo allucinato di un bambino.

Dopo le ottime sensazioni della versione VR di Help Wanted, ci si aspettano grandi cose da questo nuovo titolo, che è stato annunciato anche su PlayStation 5 lo scorso settembre 2020. Insomma Five Nights at Freddy’s è pronto a terrorizzarci ancora!