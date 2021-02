Deathloop: ecco il nuovo trailer gameplay dallo State of Play

Tra i trailer mostrati allo State of Play ha fatto capolino anche il terzo gameplay di Deathloop, il nuovo sparatutto di casa Bethesda, esclusiva temporale per PlayStation 5 (anche se arriverà anche su PC), che è pronto ad arrivare il prossimo 21 maggio 2021.

In questo trailer, intitolato Deja-vù, abbiamo potuto apprezzare le abilità sovrannaturali del nostro protagonista (come la capacità di rendersi praticamente invistibile, o di trasportartsi istantaneamente in avanti) e abbiamo apprezzato la velocità e la fluidità dei movimenti sulla console di nuova generazione.

Un trailer i cui fotogrammi sono tratti direttamente dalla versione per PlayStation 5 del titolo e che segue di poco quello pubblicato lo scorso 12 febbraio sull’account Twitter ufficiale di PlayStation, e che ci mostrava i dodici assassini con i quali avremo a che fare durante il gioco.