L’attacco dei giganti: il mondo del manga è il nostro?

I manga e i gli anime, si sa, si prestano moltissimo alle più o meno folli teorie dei fan, soprattutto quando sono molto famosi. E questo è il caso de L’attacco dei giganti. L’opera di Hajime Isayama ha infatti riscosso un enorme successo globale guadagnandosi stuoli di fan in giro per il mondo, pronti a fare le loro ipotesi e a formulare le loro teorie.

Recentemente, con il manga e l’anime che si avviano alla loro conclusione, le teorie sul finale de L’attacco dei giganti hanno cominciato a farsi davvero insistenti, e negli ultimi giorni ne è emersa una particolarmente interessante. Attenzione però: se non siete in pari con il manga dobbiamo avvisarvi che questo articolo contiene spoiler!

Alcuni fan sembrano infatti aver individuato dei piccoli easter egg nel corso della serie, che lascerebbero intendere come il mondo del manga non sia altro, in realtà, che il nostro mondo, cambiato però dalla vicenda di Ymir e dal potere dei Giganti che lei ha accettato. Soltanto l’entrata in scena di quel potere avrebbe fatto cambiare la storia del mondo, portandola sul fosco binario che vediamo in scena nel manga.

Ma c’è di più. Molti infatti hanno voluto vedere un indizio nelle parole rivolte da Zeke al suo mentore nella Via degli Eldiani durante il capitolo 137 del manga. Il Gigante Bestia sembra infatti sostenere che, benché creda ancora nel suo piano di eutanasia del popolo eldiano, non gli dispiacerebbe poter nascere di nuovo. Per questo sembrerebbe che Zeke sia convinto di poter vivere un’altra vita, avere un’altra occasione.

Molti fan si sono convinti che questo sia effettivamente possibile, e che come Zeke tutti possano avere una nuova chance. Si ritiene infatti che negli ultimi capitoli del manga di Isayama, Eren potrebbe usare il suo Gigante Fondatore per cambiare la storia (del resto è già capitato di vedere il protagonista utilizzare questo potere per spostarsi nel tempo), impedendo a Ymir di ottenere il potere dei Giganti, e in questo modo eliminare le ragioni dell’odio de vari popoli per gli eldiani.

In questo modo il mondo de L’attacco dei giganti non sarebbe in alcun modo diverso dal nostro. Una soluzione che potrebbe sembrare folle soltanto a prima vista, soprattutto quando si pensa che già un altro manga e anime di grande successo, Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa, ha utilizzato prima uno stratagemma simile per concludere la serie.

E voi cosa ne pensate di questa teoria? Vi ricordiamo che l’anime de L’attacco dei giganti va in onda in simuldub, in contemporanea con il Giappone, ogni martedì sulla piattaforma VVVVID, e doppiato in italiano il venerdì su Amazon Prime Video.