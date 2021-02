Final Fantasy 7 Remake Part 2: non sarà diretto da Tetsuya Nomura

Final Fantasy 7 Remake è diventato uno dei maggiori successi di Square Enix dell’ultimo decennio, ma mentre i fan hanno capito che questo è solo il primo capitolo di un lungo progetto di un gioco diviso in più parti, arriva la notizia che il lead director di Final Fantasy 7 Remake Tetsuya Nomura non dirigerà il prossimo titolo. In un’intervista con Famitsu (tradotta dall’utente Twitter @aitaikimochi) e pubblicata subito dopo l’annuncio di Final Fantasy 7 Remake: Intergrade , il nuovo capitolo per PlayStation 5 con nuovi contenuti della storia, Nomura ha rivelato che non guiderà lo sviluppo del prossimo titolo della serie Remake. Affida invece la sedia del regista a Naoki Hamaguchi, che è stato il co-director dell’ultimo gioco, e ora assumerà il ruolo di creative director mentre bilancia il lavoro sul titolo insieme ad altri progetti.

Tetsuya Nomura è uno dei personaggi più importanti di Square Enix, noto principalmente per il suo lavoro nella serie Final Fantasy e come creatore della serie Kingdom Hearts: è stato il lead character designer per l’originale Final Fantasy 7, autore di importanti episodi del gioco, inclusa la morte di Aerith. In seguito, Nomura ha lavorato come lead character designer per quasi tutti i principali giochi di ruolo di Final Fantasy, così come per la sua serie Kingdom Hearts e altri titoli Square Enix come Parasite Eve e The World Ends With You e ha anche debuttato come regista con Final Fantasy 7: Advent Children. Ora che la prima parte del Remake ha ricevuto un incredibile successo sia di critica sia commerciale e le basi sono state gettate per i titoli futuri, Nomura può tranquillamente ridurre il suo coinvolgimento andando avanti per lavorare su altri progetti.

I fan, intanto possono aspettarsi nel prossimo titolo una nuova avventura: Square Enix non ha annunciato quando sarà pronta la Parte 2, tuttavia il nuovo contenuto della storia potrebbe fornire alcuni suggerimenti in più su cosa aspettarsi nel prossimo capitolo. Final Fantasy 7 Remake è ora disponibile su PlayStation 4, mentre una versione ampliata per PlayStation 5 intitolata Final Fantasy 7 Remake: Intergrade uscirà il 10 giugno 2021.