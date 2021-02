Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Sonon Kusakabe, nuovo personaggio

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è stato annunciato durante lo State of Play di PlayStation, aggiornando la versione acclamata dalla critica dello scorso anno con immagini aggiornate e nuovi contenuti. Questo include un nuovo episodio di contenuti con il ritorno di Yuffie Kisaragi, così come un nuovo membro del party, Sonon Kusakabe. Questi due sono il quinto e il sesto membro del party disponibili in Final Fantasy 7 Remake. In particolare, Sonon Kusakabe è il primo personaggio giocabile in questo progetto a non essere apparso nell’originale Final Fantasy 7, essendo un personaggio completamente originale.

Il trailer offre brevi scorci di Sonon durante il gioco, e sembra molto diverso dagli altri membri del gruppo: utilizza una grande bastone, che usa in coppia con Yuffie per lanciarla in aria ed effettuare alcuni attacchi veloci. Una scena del trailer mostra Yuffie che salta giù dalla sua arma per abbattere un enorme boss, indicando che i due dovrebbero essere una coppia potente: l’equipaggiamento sembra simile alle lance usate da Cid Highwind dall’originale Final Fantasy 7, forse suggerendo come questo personaggio giocherà anche in episodi successivi.

Non è ancora noto se Sonon possa essere giocato individualmente o se possa essere comandato solo da Yuffie durante la battaglia: il trailer mostra solo Yuffie stessa come personaggio principale giocabile, con Sonon sempre mostrato in un ruolo di supporto. È interessante notare che, sull’interfaccia utente, le sue informazioni sono verde acqua anziché blu come il resto dei membri del gruppo, ma forse questa distinzione potrebbe essere priva di significato o potrebbe suggerire che non può essere cambiato come combattente principale in nessun momento.

Inoltre, non si sa ancora molto sul personaggio di Sonon, infatti, sembra essere una parte di Avalanche, ma di un gruppo diverso da quello di Barret, Tifa e il resto del gruppo principale: si allea con Yuffie, che attualmente è una delle forze speciali d’élite operative per il governo di New Wutai, per andare contro il nemico comune di Avalanche. Al di là di questo contesto, i motivi esatti e il retroscena di Sonon sono ancora sconosciuti. Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriverà su PlayStation 5 il 10 giugno.