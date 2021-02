Pokemon: nuovo gioco open world nel 2022, rumor

Un nuovo Pokemon Presents è in arrivo oggi e le voci si sono scatenate sull’annuncio dei remake di Pokemon Diamond e Pearl per Switch. L’utente di Reddit PracticalBrush12, che ha fatto trapelare annunci per Monster Hunter Rise , Diablo 4 e Diablo 2: Resurrected, ha rivelato alcuni nuovi dettagli riguardanti il prossimo importante evento di Nintendo sui Pokemon: i giochi si chiamano Brilliant Diamond e Shining Pearl e lo stile artistico è un weird chibi 3D.

Le battaglie hanno le stesse meccaniche utilizzate per i titoli di Pokemon Spada e Scudo, ma forse, la caratteristica più interessante è che lo svilupperà ILCA e non Game Freak. La società ha lavorato a titoli come Code Vein, NieR: Automata e Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age. Di recente, l’ex regista di Monster Hunter World: Iceborne, Daisuke Ichihara, è diventato un membro ufficiale della divisione di Kyoto, dell’azienda, nel dicembre 2020.

Ma non è tutto, poiché è in fase di sviluppo anche un nuovo gioco Pokemon open world: questa volta il titolo è gestito da Game Freak e sarà ambientato nella Sinnoh feudale e i giocatori potranno scegliere i loro Starter iniziali da un mix delle prime tre generazioni. Il titolo uscirà nel 2022 per Switch, ti consigliamo di prendere con cautela queste informazioni e attendere quando si avranno maggiori sicurezze con gli annunci ufficiali da parte di Nintendo. Ti ricordiamo che lo streaming di Pokemon Presents va in diretta alle 16 PM, quindi resta sintonizzato con noi su Games Village per maggiori dettagli sulle ultime novità sul mondo Pokemon.