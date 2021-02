Destiny 2: l’Espansione La Regina dei Sussussuri è stata rimandata al 2022

Nell’ultimo settimanale di Destiny 2, Bungie ha svelato ulteriori novità in arrivo nel prossimo e immediato futuro nello shooter online dell’azienda statunitense. Innanzitutto, la software house ha recentemente annunciato di aver rimandato l’Espansione La Regina dei Sussurri è stata rimandata ad inizio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Da quello che si evince dalla compagnia, ancora una volta, il COVID-19 ha messo alle strette il team, tanto da costringere Bungie a rimandare il DLC. Come se non bastasse, oltre a La Regina dei Sussurri e Lightfall, ci sarà un’altra espansione nel 2024, segnando un anno di vita in più all’opera.

Inoltre, in Destiny 2, un argomento spinoso è sempre stato il Sunsetting, elemento in cui le armi e armature precedentemente ottenute non potessero essere infuse nelle stagioni successive. Ebbene, a partire da Maggio, quest’ultimo verrà rimosso definitivamente, in modo tale da permettere ai giocatori di infondere le proprie armi preferite, specialmente per il roll dei perk, che richiede già tanto tempo e fortuna.

In aggiunta, dalla prossima stagione, Bungie introdurrà anche il cross-play, che funzionerà solo ed esclusivamente ad invito, quindi i giocatori che si butteranno nel Crogiolo si troveranno contro solo ed esclusivamente utenti della propria piattaforma. Infine, Bungie ha intenzione anche di bilanciare ulteriormente la Stasi, dove quest’ultima è fin troppo sbilanciata rispetto alle classi della Luce. Insomma, tempo di cambiamenti nello sparatutto shared world shooter, dove potete trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale.