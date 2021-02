EA cancella “Gaia”, dopo sei anni di sviluppo

EA ha cancellato Gaia, un’ambiziosa avventura sandbox che, secondo quanto riferito, era stata in fase di sviluppo negli ultimi 6 anni. La cancellazione arriva come parte della stessa revisione interna che ha visto alla fine EA chiudere i piani per rielaborare Anthem. Anche se non è mai stato annunciato formalmente, Gaia è stata presa in giro nel 2015 come una nuovissima IP in fase di sviluppo presso Motive, lo studio dietro Star Wars Squadrons dello scorso anno. L‘EAPlay dell’anno scorso ci ha regalato il nostro primo, molto precoce, stuzzicare un sandbox creativo che sembrava essere una sorta di versione sci-fi free-running del Garry’s Mod. Ma era una dimostrazione estremamente approssimativa di un gioco che era, a quel punto, cinque anni di sviluppo.

Fonti anonime che hanno familiarità con il progetto hanno detto a Bloomberg che lo sviluppo di Gaia è stato particolarmente travagliato, avendo attraversato almeno un importante riavvio. Nel 2018, al team di sviluppo si sono aggiunti anche i responsabili creativi di Star Wars Battlefront II, anche se gli “scontri culturali” hanno creato una tensione che alla fine ha visto molti dei registi del gioco partire per nuovi ruoli in Ubisoft. La responsabile dello studio Jade Raymond ha lasciato Motive per dirigere Google Stadia, un ruolo che ha lasciato questo mese.

La cancellazione non dovrebbe influire sui posti di lavoro in Motive, che continuerà ad assistere lo sviluppo di altri progetti in EA. Quando gli è stato chiesto un commento, il portavoce di EA John Reseburg ha dichiarato a Bloomberg: “Abbiamo una vasta e robusta pipeline di nuovi contenuti con più di 35 nuovi giochi a vari livelli di incubazione e sviluppo“.