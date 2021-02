PlayStation Plus: annunciati i giochi gratuiti di marzo 2021

Dopo lo State of Play di ieri, in casa PlayStation sono arrivate delle notizie che faranno felici i giocatori in possesso dell’abbonamento PlayStation Plus su PlayStation 4 e PlayStation 5. Infatti, proprio nel corso delle recenti ore, l’azienda nipponica ha svelato da poco i giochi in arrivo sul PlayStation Plus a partire dal 2 marzo 2021 fino al 5 aprile 2021.

Ebbene, i giochi in questione sono i seguenti: Farpoint (PSVR), Final Fantasy VII Remake (PS4), Remnant From the Ashes (PS4) e Maquette(PS5). Insomma, un’altra serie di titoli stanno per arrivare su PlayStation 4 e PlayStation 5 per tutti coloro in possesso dell’abbonamento PlayStation Plus che, a partire del mese di aprile 2021, ricordiamo che sarà disponibile anche Oddworld Soulstorm.

Insomma, vedendo i titoli in questione, sicuramente i giocatori non potranno che essere soddisfatti, soprattutto con produzioni del calibro di Final Fantasy VII Remake e Remnant From the Ashes. Parlando sempre della saga dedicata a Final Fantasy, sapevate che è stata annunciata la versione PlayStation 5 intitolata Final Fantasy VII Remake Intergrade?