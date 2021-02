Bugsnax rivelata una prima versione inquietante

Ehi, conosci Bugsnax? Quel gioco con il tema orecchiabile e un’isola accogliente piena di gente amichevole che vuole solo mangiare insetti che li fanno mutare? Cammina sul confine tra adorabile e inquietante, a volte attraversando più una parte che l’altra, ma come gli sviluppatori Young Horses hanno recentemente rivelato su Twitter, una prima versione sarebbe diventata inquietante.

Questo perché, come mostra la clip, dovevi fare a pezzi i Bugsnax prima di placcarli e servirli agli abitanti di Snaktooth Island. Per prima cosa vediamo un lollive verde simile a una mosca con le ali strappate prima che la sua lingua pimento venga strappata via, e poi un mignolo – come un granchio ma con sottaceti per le gambe e un barattolo per una conchiglia – con le sue membra strappate e il suo corpo scartato.

During early development, hunting for Bugsnax was going to be an on-rails experience, where you'd need to use your assorted traps from the driver's seat of your food truck! #Bugsnax #ThrowbackThursday pic.twitter.com/OcGrpbsNnt — Bugsnax (YH Games) (@YoungHorses) February 25, 2021

Un’altra clip mostra una fase di sviluppo in cui Bugsnax sarebbe stato uno sparatutto su rotaie in cui scagli trappole contro la tua preda dal retro di un camion di cibo. Il che è anche abbastanza diverso da quello che alla fine abbiamo ottenuto, ma ho difficoltà a concentrarmi su questo perché non riesco a togliermi gli occhi inquietanti delle creature smembrate dalla mia testa.