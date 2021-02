Deathloop colonna sonora anni ’60 strepitosa

Un nuovo trailer per il prossimo sparatutto di Bethesda Dishonored -incontra- Groundhog Day, Deathloop è apparso oggi durante l’evento online State of Play di Sony, ed è stato un vero banger, non solo per l’azione, ma per la canzone originale, Deja Vu, di Sencit Music e artista di registrazione FJØRA.

Il combattimento con armi e magia sembra fantastico e fa sentire un po’ più ottimisti su Deathloop, su cui inizialmente si poteva essere incerti – è sembrato un po’ leggero rispetto alle versioni precedenti di Arkane quando si è visto per la prima volta, in particolare i giochi Dishonored . Perfetto il modo in cui trasmette gli Swinging Sixties, e questo trailer cattura assolutamente quell’atmosfera. La traccia musicale è un facile sostituto di una classica sigla di James Bond. Insieme alla promessa di omicidi in stile Hitman (e furie occasionali) mescolate con poteri simili a Outsider, e l’apparente volontà di lasciare che i giocatori si liberino senza punirli per questo, questo è sicuramente un gioco per cui essere impazienti.

Deathloop uscirà il 21 maggio e sarà disponibile su Steam e Bethesda.net.