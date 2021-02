Final Fantasy VII Remake Intergrade Anteprima: Yuffie arriva a Midgar

A chiudere le danze dell’ultima edizione dello State of Play di Sony avvenuto il 25 febbraio, ci pensa l’annuncio di Final Fantasy VII Remake Intergrade, edizione PlayStation 5 dell’ultima fatica firmata Square Enix. Tra le novità messe sul piatto dalla società nipponica, troviamo svariati miglioramenti grafici, supporto al DualSense ed una modalità foto, ma ciò che ha fatto veramente discutere è stato l’annuncio del DLC “Episode Yuffie“, il quale trasporterà la ninja provetta a Midgar.

Inutile parlare delle polemiche formatesi appena conclusa la diretta, e come se non bastasse, l’appena annunciata line-up del mese di marzo del PlayStation Plus conferma che la versione scaricata di Final Fantasy VII Remake attraverso il noto servizio d’abbonamento, non sarà aggiornabile su PlayStation 5, vanificando dunque il valore di questa mossa avvenuta in casa Sony. Eppure, Intergrade sarà l’occasione di rivivere l’avvio dell’epico viaggio di Cloud e soci nel pieno delle sue potenzialità, e il perché ve lo spiegheremo in questa nuova anteprima.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: una versione next-gen risolutiva

Prima di passare all’analisi di “Episodio Yuffie”, soffermiamoci sui miglioramenti apportati da Final Fantasy VII Remake Intergrade, il quale sarà disponibile dal 10 giugno solo su PlayStation 5. Square Enix punta a distribuire in maniera ambigua il titolo, rendendo disponibile l’upgrade PlayStation 5 solamente alle copie fisiche o digitali acquistate, escludendo dunque tutti coloro che affronteranno il rinato J-RPG usufruendo del prodotto distribuito a marzo col PlayStation Plus. Una scelta alquanto discutibile dato che escluderà un’ampia fetta d’utenza che in futuro vorrà rigiocare il titolo con tutte le migliorie della next-gen. L’upgrade, stando a quanto annunciato nel comunicato stampa ufficiale, sarà gratuito ma non includerà “Episodio Yuffie”: il contenuto aggiuntivo sarà acquistabile separatamente ad una cifra ancora non comunicata (si presume un costo di 9.99€ come per i DLC di Final Fantasy XV), mentre l’edizione Intergrade, già disponibile al preorder nelle versioni standard e Digital Deluxe, includerà questa curiosa aggiunta. Ma oltre al contenuto aggiuntivo, i possessori della versione PlayStation 5 – upgrade incluso – di quali miglioramenti potranno beneficiare? Innanzitutto, vengono confermate due opzioni grafiche, la prima, che permette il titolo di girare in 4K, è un ottimo mezzo per poter risaltare le texture migliorate dall’aggiornamento. La seconda invece, migliora le performance del titolo, elevando il frame rate ai tanto agognati sessanta fotogrammi per secondo, intensificando dunque il sistema di combattimento con una maggiore fluidità dell’immagine. Anche gli inesorabili tempi di caricamento sono stati ulteriormente snelliti, se non del tutto eliminati, rendendo ancor più veloce l’accesso al proprio salvataggio e le transizioni dal simulatore della ShinRa od altro.

Oltre alle texture, un altro aspetto del gioco verrà sensibilmente migliorato: l’illuminazione renderà ancor più coinvolgente l’ambientazione, andando ad intervenire soprattutto nelle sezioni ambientate di notte del titolo, come il Mercato Murato nel capitolo 9. Il gioco di luci dunque saprà avvalorare maggiormente Midgar, ma sarà l’aggiunta dell’effetto nebbia a render ancor più suggestivo ogni anfratto della megalopoli. Infatti nella presentazione divulgata durante la diretta di Sony, era possibile notare una maggiore volumetria dei vapori e nebbie che avvolgono ogni angolo della città. La versione Intergrade però non include unicamente miglioramenti grafici: come specificato da Tetsuya Nomura nella recente intervista a Famitsu, anche alcune caratteristiche del DualSense sono state abilitate nell’aggiornamento, tra cui il supporto dei trigger adattivi; per vivere l’esperienza completa col nuovo pad di PlayStation 5 sarà necessario però attendere la pubblicazione della prossima parte del remake. I giocatori potranno lanciarsi in una nuova sfida attraverso l’aggiunta di ulteriori livelli di difficoltà della modalità Classica, in cui sarà possibile vivere un’esperienza maggiormente hardcore, fornendo soprattutto nuovi modi di giocare. Ultima ma non per importanza, l’arrivo della modalità foto, la quale darà l’opportunità di rivivere Final Fantasy VII Remake sotto una nuova prospettiva. Quest’ultima, rispetto a quella già implementata in Kingdom Hearts 3, sarà molto più articolata e classica, eliminando le pose ed implementando un maggior numero di opzioni. Stando a quanto comunicato, nonostante un’illuminazione migliorata non sarà presente la tecnologia Ray Tracing, un’implementazione di cui il remake ne avrebbe sicuramente giovato, soprattutto una volta entrati all’interno del quartier generale della ShinRa.

Episodio Yuffie: la ninja di Wutai invade Midgar!

Episodio Yuffie è il contenuto scaricabile incluso con Final Fantasy VII Intergrade, oppure acquistabile separatamente solo su PlayStation 5. Le motivazioni dietro a tale esclusività, risiedono nella diretta ottimizzazione del DLC per la nuova console di Sony, rendendo dunque impossibile la realizzazione di una versione PlayStation 4, questo almeno è quanto comunicato nelle FAQ dell’annuncio. Ma passando direttamente al contenuto, cosa dovremo aspettarci? Innanzitutto, Episode Yuffie conterrà una storia inedita con protagonista Yuffie Kisaragi e Sonon Kusakabe, un membro di Avalanche (la vera Avalanche, il gruppo distaccato da quello di Barret), dove la giovane ninja di Wutai si introdurrà a Midgar per rubare una potentissima materia. In questo contenuto scaricabile, Yuffie sarà – al momento – l’unico personaggio giocabile, dove potrà usufruire di un sistema di combattimento leggermente diverso da quello assaporato nel gioco base: vi sarà una modalità tattica in cui sarà possibile impartire degli ordini a Sonon, mentre il giocatore interagirà in combattimento utilizzando la cacciatrice di materia. Gli spezzoni di gameplay mostrati durante la presentazione ribadiscono infatti una maggiore sinergia tra i personaggi in utilizzo, specie nel momento in cui il giocatore avvierà delle combinazioni d’attacco piuttosto devastanti; lo stile di combattimento di Yuffie mette in pratica l’agilità di una ninja, ma anche l’esplorazione – a quanto pare – non sarà da meno: vediamo la protagonista correre sui muri, slanciarsi come nel numero del trapezio e lanciare il suo shuriken per distruggere degli elementi fisicamente irraggiungibili. In tutto ciò, Yuffie è in grado di attaccare i nemici a mezz’aria con combo aeree piuttosto curate, oltrepassando i limiti del sistema di combattimento del gioco base, che rendeva difficile affrontare gli avversari in aria.

Quello di Yuffie è un episodio che potenzialmente può esplorare in maniera approfondita la sua storia, dandole un ruolo più importante rispetto a quello del limitato personaggio opzionale dell’originale Final Fantasy VII. Nel video di presentazione inoltre vediamo apparire Weiss, che i fan di Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus avranno sicuramente identificato. Infatti, l’antagonista dell’ultimo capitolo che compone l’iconica compilation, si mostra con un design decisamente rinnovato, il quale sembra ricoprire un ruolo importante nella storia. In tutto ciò, pare che dietro la sua figura vi sia ben altro a detta di Nomura, che chiede di pazientare riguardo ad ulteriori informazioni sul personaggio. il DLC inoltre vede Yuffie e Sonon impegnati in una missione per conto di Avalanche, la quale si svolgerà in contemporanea con gli eventi del gioco principale, seppur si inizierà dal capitolo 19: Square Enix infatti rivela che sarà possibile giocare l’episodio sin da subito, ma raccomanda fortemente di completare l’avventura di Cloud prima di lanciarsi nella storia inedita.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è una buona occasione per poter affrontare l’avventura di Cloud, Barret, Tifa ed Aerith in quel di Midgar sfruttando le migliorie della next-gen, disponibili gratuitamente tramite aggiornamento per le copie acquistate su PlayStation 4. Mentre nutriamo forti dubbi sulla validità dell’esclusione della copia riscattata tramite il PlayStation Plus, i quali delineano una strategia commerciale contraddittoria da parte di Square Enix, sarà difficile negarsi una seconda avventura su PlayStation 5, considerando soprattutto l’arrivo di Episode Yuffie. Curiosità e preoccupazione sono le due sensazioni che il sottoscritto sta provando in questo momento: la prima risiede nella volontà di scoprire come verrà approfondito il background della ninja di Wutai, la seconda invece, si riconduce ad una frequente pubblicazione di futuri DLC, una mossa che entrerebbe in forte contrasto con la natura ad episodi di Final Fantasy VII Remake. Ma per scoprire la verità, dobbiamo solamente aspettare il 10 giugno, quando il titolo e il DLC approderanno sulla nuova ammiraglia di Sony.