Shazam!: Rachel Zegler è nel cast del sequel

Shazam!, uscito nel 2019, è stato uno degli adattamenti di un fumetto della DC Comics più di successo – sia a livello commerciale che di critica – degli ultimi anni ed è per questo che la New Line Cinema, ‘costola’ della Warner Bros. Pictures che lo ha prodotto, ha immediatamente messo un sequel in cantiere sottotitolato “Fury of the Gods“.

Oggi The Wrap svela una nuova aggiunta nel già nutrito cast del sequel di Shazam!. Il sito conferma che la giovane Rachel Zegler è salita a bordo del progetto in un ruolo top-secret ma definito ‘chiave’ per la storia della pellicola. La Zegler sarà una delle protagoniste di West Side Story di Steven Spielberg, nei panni di Maria.

Il primo film del 2019 diretto da David F. Sandberg segue un giovane Billy Batson che, una volta pronunciata la parola ‘Shazam!’, diventa un supereroe adulto e muscoloso che combatte il male. Zachary Levi riprenderà il ruolo del supereroe anche nel sequel sempre diretto da Sandberg; la sceneggiatura è firmata da Henry Gayden e Chris Morgan. Peter Safran produrrà l’adattamento tramite la The Safran Company insieme a Geoff Johns della Mad Ghost Productions. Il personaggio è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. Il film debutterà nelle sale cinematografiche il 2 giugno 2023.