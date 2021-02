Lady Jaye: una serie tv di G.I. Joe in sviluppo

Lady Jaye sta per arrivare in tv. L’universo dedicato alla serie di giocattoli della Hasbro G.I. Joe ha sempre tentato di invadere Hollywood con alti e bassi. Ed ora sembra che Amazon prenderà le redini dell’universo e cercherà di fare qualcosa con il franchise. Come conferma The Wrap, infatti, il colosso digitale ha messo in cantiere una serie televisiva live-action ispirata alla saga della Hasbro.

Il sito svela che Amazon ha messo in cantiere una serie tv di G.I. Joe incentrata sul personaggio di Lady Jaye: Introdotta nel cartoon del 1984 ha poi debuttato nei fumetti dedicati alla saga ed ha ottenuto una serie di action figures. Il serial sarà una storia stand-alone totalmente dedicata a lei ma che sarà collegata, in qualche modo, al vasto universo del franchise. Paramount Television Studios, eOne e Skydance Television sono alla produzione.

Il serial è sviluppato da Erik Oleson di Carnival Row e della terza stagione di Daredevil. Di recente ha firmato un accordo esclusivo proprio con Amazon. La serie tv sarà prodotta da Oleson insieme a Lorenzo di Bonaventura.

Lady Jaye è stata interpretata in live-action da Adrianne Palicki nel film del 2013, G.I. Joe – La vendetta, seguito del precedente “La nascita dei Cobra“. E’ in fase di sviluppo un terzo adattamento, titolato Ever Vigilant, mentre è prevista per quest’anno l’uscita dello spin-off su Snake Eyes.