Caligula Effect 2: annunciato il periodo d’uscita in occidente

NIS America ha annunicato che The Caligula Effect 2 arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch nell’autunno 2021. La nuova avventura della saga, seguito del capitolo uscito nel 2016 (con remake Overdose, del 2019), è creata dello sceneggiatore della serie Persona, Tadashi Satomi, e dal regista Takuya Yamanaka, ed è sviluppata da Furyu.

Per maggiori informazioni, potete vistare il sito ufficiale del gioco. Qui sotto potete vedere cinque nuovi screenshot.

A proposito di Caligula Effect 2:

Una virtuadoll di nome Regret ha creato il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Tuttavia, questo “paradiso” viene scosso fino in fondo quando un idolo virtuale di nome χ irrompe nella realtà virtuale di Regret e ripristina i ricordi del mondo reale in uno studente delle superiori. Per sfuggire a Redo, viene ristabilito il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine, gli Obbligato Musicians.

Caratteristiche principali: