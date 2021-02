Solar Ash dagli sviluppatori di Hyper Light Drifter

A cinque anni da Hyper Light Drifter, sono entusiasta di vedere un nuovo gioco dello sviluppatore indipendente Heart Machine che riprende lo stile visivo di Drifter e lo reinterpreta in 3D. Il nuovo gioco di Heart Machine, Solar Ash, ha sicuramente alcune vibrazioni simili: il regno in rovina, l’unico avventuriero, la tavolozza dei colori caldi. Ma l’azione è qualcosa di molto diverso, concentrandosi su un platform veloce piuttosto che su un preciso gioco di spada. Nella demo di tre minuti sopra, il regista di Solar Ash Alx Preston definisce il gioco un platform 3D, e ai miei occhi assomiglia un po ‘al Prince of Persia del 2008 ma con i rollerblade.

Attraverserai rapidamente ampi spazi aperti con salti, prese e grind su rotaie, rallentando a malapena per colpire i nemici sulla tua strada. “Il nostro sistema di combattimento è semplice, veloce e fluido, costruito per potenziare i giocatori e incoraggiare il flusso“, afferma Preston. Mi piace l’enfasi sulla velocità, e le lotte contro i boss davvero gigantesche che Solar Ash stuzzica alla fine di questo video. Sono curioso di sapere se la sua narrazione sarà deliberatamente oscura come quella di Hyper Light Drifter, ma almeno sappiamo un po ‘di più sulla premessa. Giochi nei panni di una “voidrunner” che cerca di salvare il suo pianeta natale, che è bloccato all’interno (e presumo sia stato distrutto da) un enorme buco nero. Il buco nero si chiama The Ultravoid.

Uscirà su Epic Store quest’anno.